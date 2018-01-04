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Служба безопасности Украины заявляет, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны, сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе отметил, что российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.

«Еще в августе 2017 года широкий общественный резонанс получило разоблачение сотрудниками СБУ циничной провокации российских спецслужб, целью которой была инсценировка подготовки с участием трех граждан Украины - участников АТО террористических актов на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Курске и Тольятти», – подчеркнули в СБУ.

В связи с этим председатель Службы безопасности Василий Грицак призвал украинцев, особенно тех, кто имеет опыт участия в антитеррористической операции, воздержаться от поездок в Россию и временно оккупированные территории. «Предостережение Службы безопасности Украины относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждаются многочисленными задокументированными фактами российских провокаций в рамках гибридной войны. Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций», - отметил Грицак.

Напомним, в августе 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм российских спецслужб, с помощью которого бывшие бойцы антитеррористической операции в «темную» используются ФСБ для прикрытия террористических актов на территории России.
ForUm

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