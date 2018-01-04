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31 декабря 2017 года авиабаза Хмеймим (сирийская провинция Латакия) подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков, вследствие чего были уничтожены, как минимум, семь российских самолетов: четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Об этом  сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

Не углубляясь в детали, источники издания сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти российских военнослужащих.

Минобороны РФ подтвердило факт обстрела авиабазы, сообщив о гибели двух военнослужащих. В то же время в военном ведомстве отрицают сообщения об уничтожении боевиками семи самолетов.

Инцидент в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время проведения операции в Сирии.

Во-первых, все потери — как боевые, так и нет — носили во время кампании единичный характер, массового поражения российской техники не фиксировалось. Во-вторых, до 31 декабря российские системы ПВО не допустили ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме. Однако в тот день системы ПВО не помогли. Примечательно, что еще 7 декабря начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской не исключал появления отдельных диверсионных групп боевиков «Исламского государства» на освобожденной территории в Сирии. «В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы»,— сказал он. Но и этих резервов оказалось недостаточно.

Напомним, 7 декабря министерство обороны РФ объявило о полной победе в Сирии над террористами из группировки «Исламское государство», в результате чего вся страна «полностью освобождена».

11 декабря Президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу в сирийском Хмеймиме и приказал приступить к выводу российской группировки войск из страны. 
ForUm

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