В Николаеве в результате пожара в квартире девятиэтажного жилого дома погибли два человека, сообщает пресс-служба Главного управления ГосЧС в Николаевской области.

Отмечается, что 1 января в 06:50 в Службу спасения позвонил мужчина и сообщил о том, что на ул. Казарского в однокомнатной квартире девятиэтажного жилого дома произошел пожар.

На вызов прибыли два отделения 4 Государственной пожарно-спасательной части Ингульского района города.

По данным ГосЧС, сосед, который встречал пожарных рассказал, что утром проснулся и услышал резкий запах дыма, поднявшись этажом выше (на 8 этаж), хотел открыть входную дверь в квартиру, но ручка была очень горячая.

Спасатели, попав в помещение, обнаружили на месте тела двух погибших людей -, мужчины 1991 г.р. и женщины 1993 г.р.

Пожар 7:17 локализовали в 7:40 ликвидировали на площади 15 м.кв., ее предварительная причина - короткое замыкание электросети. К тушению всего привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.