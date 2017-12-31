Вчера, 30 декабря, в Ивано-Франковске в доме на улице Сечевых Стрельцов, 16 от угарного газа погибла семья из 6 человек.

Как сообщает местное издание КУРС, погибли Русана Гордиенко (1978 г. р.), Ее муж Сергей (1990 г. р.), Сын Огнезар (2007 г. р.), дочери Ивга (2007 г. р.), Ведана (2013 г. р.), Тивер (2017 г. р.)

Тела обнаружил знакомый семьи, который зашел к ним в гости, мужчина вызвал полицию.

Русана Гордиенко - известная поэтесса, психолог, основательница психодраматической студии «Ячейка». Семья интересовалась и возрождала старославянские традиции и целительство.

Факт гибели людей подтверждают в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области, но подробности пока не сообщаются.

По информации издания, в этом же здании еще до обеда в другой квартире было обнаружено тело женщины. Сейчас рассматривается версия, что она также могла умереть от угарного газа.