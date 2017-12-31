Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.
Реализация закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель».
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