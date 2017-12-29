Глава представительства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине Александр Винников заявляет, что в настоящее время альянс не видит угрозы со стороны России для своих союзников.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

«Мы усилили свое присутствие в восточном регионе НАТО, включая многонациональные боевые группы, которые были развернуты в каждой из стран Балтии. И это присутствие является сигналом, что альянс един и будет защищать своих союзников. Любая атака против любой страны Балтии или любого другого союзника будет отражена. Для нас это вопрос сдерживания. Но сейчас мы не видим никакой угрозы для наших союзников», - сказал Винников, отвечая на вопрос, возможно ли, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на самом деле проводились как тренировка по захвату стран Балтии.

Относительно самих учений, Винников сказал, что союзники в ходе заседания Совета «Россия – НАТО» озвучили свое недовольство тем, что масштаб и географический охват учений был значительно больше, чем озвученный Россией.

«По нашей оценке, в учениях «Запад-2017» принимали участие десятки тысяч российских военных, что значительно превышает тот лимит, которые определен Венским документом. Россия могла бы использовать этот документ для установления большего доверия к себе, пригласив международных наблюдателей. Но Россия решила этого не делать», - заявил Винников.

При этом глава представительства НАТО отметил, что альянс не ищет конфронтации с Россией.

«Но мы увеличили свои оборонные возможности для сдерживания в восточной части нашего альянса: в трех странах Балтии и Польше. И это наибольшее увеличение сил со времен «холодной войны». Но мы не ищем новой «холодной войны», мы ищем мир, и в то же время мы не можем закрывать глаза на то, что Россия нарушает правила», - подчеркнул Винников.