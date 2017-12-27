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Спутник «Ангосат-1» для Анголы, запущенный в ночь на 27 декабря Россией с Байконура, перестал отвечать после выхода на орбиту, сообщают российские СМИ.

Спутник должен был стать первым космическим аппаратом, принадлежащий Анголе.

По данным СМИ, российские специалисты пытаются восстановить связь со спутником, передает Радио Свобода.

В «Роскосмосе» информацию официально не подтвердили.

Спутник запустили накануне ночью с Байконура в Казахстане. Старт ракеты-носителя неоднократно откладывался.

Проект по разработке спутника разрабатывался с 2012 года. Первоначально планировался запуск с платформы «Морской старт», но после банкротства одноименной компании и продажи плавучего космодрома запуск перенесли на Байконур.

Ангола вложила в создание спутника миллионы долларов. Сам аппарат создан российской корпорацией РКК «Энергия», на орбиту его вывела украинская ракета-носитель «Зенит-2СБ».

Ракета «Зенит-2СБ» поставлена ​​украинским производителем «Южмаш», ее использование россиянами является редким примером реализации совместного проекта между двумя странами после 2014 года, когда производственные связи значительно сократились в результате аннексии Крыма и поддержки Москвой боевиков на Донбассе.

После 2014 года Россия пыталась использовать ракету собственного производства «Ангара», но несколько пусков с ее использованием оказались неудачными.

Спутник AngoSat должен был обеспечить вещание на территории Анголы и других стран Африки. Ожидалось, что в течение 15 лет он будет служить для улучшения сигналов спутниковой связи, доступа в интернет, радио и телевидения.

Напомним, спутник «Метеор-М», запущенный 28 ноября с космодрома Восточный, потерпел аварию
ForUm

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