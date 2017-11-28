Спутник «Метеор», запущенный с космодрома Восточный, отсутствует на целевой орбите, связи с ним нет. Об этом журналистам заявил представитель госкорпорации Роскосмос.



«В ходе первого планового сеанса связи, с КА (космическим аппаратом. – Ред.) не удалось установить связь из-за отсутствия его на целевой орбите», - сказал представитель госкорпорации. «В настоящее время ведется анализ ситуации», - добавил он, сообщает ТАСС.

Как уточнили в Роскосмосе, «в результате работы ракеты-носителя «Союз 2.1б» головной блок в составе РБ фрегат и КА Метеор-М был выведен на заданную промежуточную орбиту».

По данным источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, разгонный блок «Фрегат» мог взорваться после первого включения двигателей. »Первое включение двигателей разгонного блока «Фрегат» произошло, но пока неизвестно, штатно оно закончилось или нет. Не ясно на данный момент, что именно произошло. Разгонный блок мог не доработать первую ступень или взорваться», - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил агентству о возможных проблемах с маршевым двигателем разгонного блока «Фрегат», который должен вывести «Метеор» и другие спутники на орбиту. По его словам, если первое включение маршевого двигателя «Фрегата» не произошло, то спутник «Метеор» мог упасть в океан. «Если не произошло второе включение этого двигателя, то аппарат может находиться на нерасчетной орбите», - уточнил источник.

Второй запуск ракеты-носителя был проведен во вторник с космодрома Восточный. На орбиту отправился трехступенчатый «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-1 в качестве основной нагрузки.