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В Павлограде на Днепропетровщине полиция открыла уголовное производство из-за надругательства над могилами участников боевых действий на Донбассе на местном кладбище. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на горотдел полиции.

По данным полиции, уголовное производство открыто по статье 297 Уголовного производства Украины (надругательство над могилой).

«Принимаются первоочередные розыскные мероприятия для установления злоумышленников», - сказали в полиции.

Как сообщили в полиции, расследование дела находится на контроле ​​руководства горотдела.

Правоохранители уточнили, что 23 декабря неизвестные обрисовали краской шесть памятников на могилах погибших бойцов АТО. Как отметили в полиции, коммунальщики очистили краску.

Как сообщила павлоградская волонтер Анна Третьяк, вандалы закрасили баллончиками с краской портреты и информацию на гранитных памятниках павлоградцев - участников боевых действий, в частности, Петра Карташова, Владимира Милосердова, Андрея Михайленко, Дениса Каменева, Сергея Тафийчука.

Родные погибших просят городскую власть установить камеры видеонаблюдения на кладбище.

Ранее неизвестные неоднократно разоряли могилы погибших бойцов АТО Геннадия Дощенко и Ильи Гайдука в Кривом Роге, виновные до сих пор не названы.

 
ForUm

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