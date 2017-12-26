В течение 2017 года более 700 массовых мероприятий происходили с беспорядками, в ходе которых пострадали как участники акций, так и полицейские.

Это отметил председатель Национальной полиции Сергей Князев на итоговой пресс-конференции в понедельник, сообщает Укринформ.

«Мы констатируем, что более 700 таких мероприятий проходили со столкновениями, в ходе которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Только во время последних таких мероприятий были травмированы 62 сотрудника полиции и 8 протестующих», - отметил глава Нацполиции.

Всего, по его словам, с начала года при обеспечении общественного порядка 1443 сотрудники полиции и Национальной гвардии получили травмы различной степени тяжести - от легких до средних и тяжких телесных повреждений.

Князев также отметил, что в течение 2017 года полиция поддерживала безопасность во время проведения 72 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие около 28 миллионов граждан.

При этом иногда граждане, чтобы донести до власти свои проблемы, перекрывали дороги. «Мы констатируем, что таких фактов было более 400, на которые срочно работники полиции реагировали, обеспечивали бесперебойное движение транспорта, безопасность протестующих и чтобы инфраструктура и дорожные коммуникации не были перекрыты надолго или совсем не перекрывались», - подчеркнул Князев.

Такая статистика, по его словам, свидетельствует, что «градус напряжения в обществе после событий Революции достоинства еще не достаточно снизился».

Одновременно Князев отметил, что правоохранителям удалось обеспечить безопасность граждан и избежать серьезных конфликтов» благодаря переформатированию работы полиции и началу работы новых подразделений тактической полиции и полиции коммуникации.