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26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Отмечается, что столбик термометра не опустился ниже 3,1° С, что на 0,3° С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированное в позапрошлом году.

«Учитывая высокий температурный фон вторника, существует большая вероятность превышения и среднесуточного наивысшего значения температуры 26 декабря, которое тоже было определено климатологами обсерватории в позапрошлом году», – говорится в сообщении.

В обсерватории подчеркнули, что такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября.
ForUm

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