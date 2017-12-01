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Украинская газотранспортная система прокачала в два раза больше транзитного российского газа в страны ЕС по сравнению с газопроводом, который проложен в обход территории нашей страны, по дну Балтийского моря - «Северный поток-1» за все время работы обходного маршрута.

Об этом свидетельствуют данные компаний-операторов украинской ГТС и «Северного потока-1» - «Укртрансгаза» и Nord Stream AG, сообщает УНИАН.

По информации Nord Stream AG, начиная с ноября 2011 года (начало эксплуатации первой нитки «Северного потока-1») и по 30 ноября 2017 года, по обходному маршруту было прокачано 200 миллиардов кубометров «голубого» топлива.

В «Укртрансгазе» сообщили, что за этот же период Украина обеспечила транзит 400,5 миллиарда кубометров российского газа в Европу. 
ForUm

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