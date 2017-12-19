Украинская сторона на переговорах контактной группы в Минске предложит договориться о прекращении огня по всей линии соприкосновения на период новогодних праздников и зимних каникул.

Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук.

«Завтра, 20 декабря, состоится последний в этом году 73-й раунд переговоров в Минске. В повестке дня рабочей группы по вопросам безопасности, которую я представляю от Украины, 7 трудных вопросов. Но первым будет попытка договориться о прекращении огня по всей линии соприкосновения хотя бы на период новогодне-рождественских праздников и зимних каникул», - написал он в Facebook.

Марчук отметил, что эта технология наработана и апробирована, «она сработала в 2016 году, когда тогда удалось удержать режим полной тишины в течение 6 недель».

«Так называемые хлебное и школьное перемирия в 2017 году были неудачными», - отметил он.

По словам Марчука, важную роль в обеспечении этой технологии играют военные Совместного центра контроля и координации (СЦКК), куда входят украинские и российские военные.

«В отличие от патрулей СММ ОБСЕ, они имеют полномочия и могут быстро вмешиваться в ситуацию, чтобы прекратить нарушение режима тишины. Российские военные – в нарушения со стороны ОРДЛО, а украинские – со стороны ВСУ. Акция российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины, даже если договоренность завтра будет достигнута», - подчеркнул он.

По его мнению, отзыв российской части СЦКК однозначно приведет к ликвидации этой структуры.

«Это плохо. Кроме того, это своеобразный шантаж, попытки вывести нас на прямые переговоры с боевиками ОРДЛО и плохой симптом вообще», - резюмировал представитель Украины.

Напомним, с 19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины. МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию. Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.