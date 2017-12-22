Члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе готовят провокации во время перемирия с целью дискредитации ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным разведки штаба АТО, боевики накопили скрытые запасы боеприпасов к артиллерийским системам и другим видам тяжелого и стрелкового вооружения. Эти закладки боеприпасов различной величины скрыты неподалеку линии боевого соприкосновения на наиболее потенциально горячих направлениях.

«Цель создания данных арсеналов – открытые провокации против подразделений Вооруженных сил Украины с целью дискредитации и вероятных обстрелов временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей во время Новогоднего и Рождественского перемирия», - говорится в сообщении.

В штабе заверили, что ВСУ и другие военные формирования, которые выполняют задачи в районе проведения АТО, готовы к режиму перемирия и будут его неукоснительно соблюдать, в то же время адекватно реагируя на действия противника.

Напомним, 20 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО с полуночи 23 декабря.