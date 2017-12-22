Конституционный суд Украины признал неконституционным положения закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе после установления результатов выборов, сообщает пресс-служба КСУ.

«21 декабря Конституционный суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части девятой статьи 61, части третьей статьи 105 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» от 17 ноября 2011 года № 4061-VI с изменениями (далее - закон №4061), пункта 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе» от 16 февраля 2016 № 1006-VIII (далее - закон № 1006) (дело об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка политической партии)», – говорится в сообщении.

Конституционный суд в своем решении № 3-р/2017 отметил, что обязательной составляющей результатов выборов народных депутатов является не только установление перечня кандидатов в народные депутаты, избранных народными депутатами, но и официальное признание и подтверждение определенной партией очередности кандидатов в народные депутаты в избирательном списке от партии, за которыми сохраняется указанный статус и которые могут в дальнейшем стать нардепами в случае возникновения необходимости в замещении народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, полномочия которых были досрочно прекращены.

КСУ пришел к выводу, что возможность исключения партией кандидатов в народные депутаты из избирательного списка от партии после установления результатов выборов по решению ее съезда (собрания, конференции), предусмотренная частью девятой статьи 61, частью третьей статьи 105 закона №4061, противоречит принципам народовластия; правовой определенности и правомерных ожиданий как составляющих принципа верховенства права; свободы политической деятельности; свободных выборов и свободного волеизъявления избирателей; свободного депутатского мандата (часть вторая статьи 5, часть первая статьи 8, часть четвертая статьи 15, статья 71, статьи 79-81, 84 Конституции Украины).

Отмечается, что указанные положения закона №4061 нарушающих право граждан Украины свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления (часть первая статьи 38 Конституции Украины), делают возможным отрицание партией политической воли избирателей, воплощенной в результатах голосования, и противоречат основам конституционного строя Украины.

Также в своем решении КСУ подчекивает, что пункт 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» закона №1006 нарушает формально-юридическую определенность правоотношений с участием субъектов избирательного процесса на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и противоречит части первой статьи 8, части первой статьи 58 Конституции Украины.

Так, Конституционный суд Украины решил признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть девятую статьи 61, часть 3 статьи 105 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» от 17 ноября 2011 года № 4061-VI с изменениями.

Также неконституционным признан пункт 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе» от 16 февраля 2016 № 1006- VIII.

В КСУ подчеркнули, что признанные неконституционными положения утрачивают силу со дня принятия Конституционным судом этого решения.

Напомним, 16 февраля 2016 года Верховная Рада приняла данный закон.

25 февраля Президент Украины Петр Порошенко его подписал.

26 февраля 2016 года документ был опубликован в газете «Голос Украины» и вступил в силу.