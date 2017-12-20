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Европейская комиссия начала беспрецедентную дисциплинарную процедуру против Польши из-за планируемой судебной реформы.

В отношении Польше решили применить статью седьмую Договора о Европейском союзе, что может привести к санкциям вплоть до лишения Варшавы права голоса в Евросоюзе, сообщает Радио Свобода.

Европейская комиссия считает, что нынешняя реформа судебной системы в Польше ведет к нарушению независимости третьей власти и подчинения судов политикам, с чем не согласны в самой Варшаве.

Окончательное решение о том, существует ли в Польше угроза серьезных нарушений ценностей ЕС примет Совет Европейского Союза – для этого требуется согласие четырех пятых стран-членов ЕС, а до этого – Европейского парламента.

В то же время Еврокомиссия заявила, что может отменить свое решение, если Варшава в течение трех месяцев имплементирует ряд предлагаемых изменений.

Тысячи людей по всей Польше протестовали против запланированных реформ, одобренных обеими палатами парламента Польши. Президент Дуда еще не подписал их.

Официальная Варшава раскритиковала решение Еврокомиссии. «Для санкций нет никаких оснований – мы внесли ряд поправок в законодательные акты, касающиеся Верховного суда и других. На самом деле мы конкретных обвинений со стороны Европейской комиссии не слышим», - заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копчинская.

Польская оппозиция заявляет о том, что нынешняя власть своими действиями нанесла значительный ущерб Польше, что, среди прочего, может привести к изоляции Варшавы в ЕС и, не исключено, сокращение инвестиций в польскую экономику.
ForUm

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