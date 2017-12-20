Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили опубликовал новое открытое письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его добровольно поддать в отставку. Текст письма Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

«События последних дней заставляют меня написать вам открытое письмо. Наши отношения начинались как дружеские. Но сегодня достигли состояния, когда мы с вами находимся по разные стороны баррикад. Не только политических, но я бы даже сказал - мировоззренческих. И я понимаю, что это письмо вряд ли что-то изменит в наших отношениях», – отметил он.

Саакашвили подчеркнули, что на прошлой неделе после консультаций с послами дружественных Украине государств послал Президенту личную записку, в которой предложил пойти на переговорный процесс. «Я подтвердил, что готов разговаривать с Вами или с вашим представителем. Договариваться о дальнейшей судьбе Украины и о недопущении дестабилизации ситуации в стране. Только это может быть предметом наших договоренностей. Только судьба Украины сегодня по-настоящему важна. А моя или ваша. Поверьте мне, как опытному политику, который участвовал не в одной революции. Это и Революция роз в Грузии, Оранжевая революция и Революция Достоинства в Украине. И я, и вы прекрасно видим, что политический кризис привел Украину на грань очень серьезных драматических событий, которых я искренне хотел бы избежать», – заявил он.

«Именно поэтому в прошлом письме я предлагал вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого вы опубликовали мою личную записку к вам. Я не против. В ней нет ничего такого, чтобы я хотел скрыть. Но тем самым вы показали, что у вас нет чести. Вы не ответили на это письмо. Однако ваша администрация организовала провокацию возле Октябрьского дворца. Признаю, что попался на эту провокацию. За это я уже извинился перед моими сторонниками и всеми, кто стал невольными участниками этой провокации - посетителями Октябрьского дворца и служащим Национальной гвардии Украины, которым приказали находиться там. И буду нести ее политическую ответственность», – отметил политик.

По его словам, «провокация оказалась очень простой». «Кто-то из вашего окружения дезинформировал моих соратников, что в Октябрьском дворце нам предоставили несколько комнат для создания координационного штаба для освобождения добровольцев-участников АТО, задержанных во время протестов у парламента. Я позвал людей идти в наш штаб. Не штурмовать, не что-то ломать или драться. Когда я увидел, что в Октябрьском нас ждут силовики, я приложил все усилия, чтобы не допустить столкновений. А вы надеялись, что они будут: как выяснилось потом, Нацгвардия была у дворца еще за час до начала нашего митинга», – подчеркнул Саакашвили.

«Вы обнародовали мое письмо, обвинив меня во лжи. Якобы Саакашвили говорил о мирных переговорах, а сам отправился штурмовать Октябрьский, когда там проходил концерт. Поэтому сегодняшнее письмо будет открытым. Пусть нас рассудят все те, кто его прочтет», – отметил он.

Саакашвили также призвал Порошенко добровольно поддать в отставку. «Ваша добровольная отставка – это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилования», – подчеркнул политик.

Как ранее сообщал ForUm, 19 декабря пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко опубликовал в Facebook письмо Михаила Саакашвили, адресованное Петру Порошенко.