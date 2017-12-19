Пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко опубликовал в Facebook письмо Михаила Саакашвили, адресованное Порошенко.

Текст написан на русском языке от руки с грамматическими ошибами.

«В письме к президенту Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок. Он высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры «с уполномоченным представителем». Однако, как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусства на Аллее Героев Небесной сотни, свое слова господин Саакашвили не сдержал», - написал Цеголко.

Он отметил, что учитывая многочисленные запросы журналистов, а также на комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма, принято решение его обнародовать.