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Снегопады в Украине не повлияли на движение поездов, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Сегодня днем ​​железнодорожники убирали от снега вокзалы, станции и пути. На мероприятиях по борьбе со снегом работало 1492 железнодорожника, в частности 906 путейцев. Также на Львовской железной дороге была задействована одна снегоочистительная путевая машина. В общем от снега было очищено 693 стрелочных переводов и 295 пассажирских платформ.

В течение дня осадки в виде снега наблюдались на территории Юго-Западной и Одесской железных дорог. Наибольшая толщина снежного покрова была в Сянках – 45 см, Киеве - 18 см и Вапнярке – 15 см.

Напомним, почти 2400 пассажирских вагонов из 2900 оборудованы электрообогревом, другие отапливаются углем. Перед работой в зимний период все вагоны прошли техническую диагностику. Также проверены вокзальные здания, в том числе объекты жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающие работоспособность вокзалов: котельные, тепловые сети и паропроводы.
ForUm

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