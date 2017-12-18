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Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы отозвало на неопределенный срок посла республики в Российской Федерации Андрея Негуцу для консультаций.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи со случаями преследования и запугивания органами Российской Федерации официальных лиц и политических деятелей Республики Молдова, их активизацией в последнее время и отсутствием реакции на неоднократные официальные обращения молдавских властей по поводу этих случаев МИДЕИ решило отозвать для консультаций посла Андрея Негуца на неопределенный срок», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время обсуждения будут рассмотрены пути преодоления ситуации, избегая дальнейших действий, которые могут подорвать отношения между двумя странами.
ForUm

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