Прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении пожарного-спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины (кража). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в течение июля-августа 2016 указанный гражданин, находясь на дежурстве, из подвального помещения пожарно-спасательной части похитил 850 лопат, чем причинил ущерб государству на сумму более 18 500 гривен.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.