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Украина выступила с предложением к Республике Португалия реализовать совместный проект по разработке и производству пожарных самолетов на базе украинских воздушных судов «Антонов». Об этом заявил Президент Петр Порошенко государства во время встречи с журналистами по итогам переговоров с президентом Португалии Марсело Ребелу ди Соза и украинско-португальских переговоров, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«Мы предлагаем, чтобы на базе «Антонова» мы разработали совместный проект по изготовлению пожарных самолетов. Уверены в том, что это повысит безопасность в Португалии и будет очень удачным и эффективным проектом нашего сотрудничества», - отметил он.

По мнению Порошенко, в развитии сотрудничества между Португалией и Украиной важное значение должны играть именно двусторонние экономические проекты. Он также отметил, что «мы ждем португальских инвесторов, которые воспользуются возможностями для приватизации».

Президент также отметил: несмотря на то, что Португалия находится на далеком западе Европейского континента, а Украина - на его востоке, наши страны очень близки и всегда готовы оказать помощь. Он напомнил, что Украина помогала Португалии во время пожара в этой стране.
ForUm

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