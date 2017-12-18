Сотрудники Службы безопасности Украины в декабре прекратили деятельность трех антиукраинских администраторов в соцсетях, которые размещали материалы по указанию кураторов из российских спецслужб, сообщает пресс-центр СБУ.

«Во время реализации комплекса мер по обеспечению информационной безопасности страны сотрудники центрального аппарата, областных управлений СБ Украины в Донецкой и Одесской областях обнаружили новые доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей интернет для нанесения ущерба государственной безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность жителей Одессы, Славянска и Бахмута, которые были администраторами антиукраинских сообществ в российской социальной сети «ВКонтакте».

Оперативники спецслужбы установили, что модераторы по указанию из России размещали в соцсети материалы с призывами к изменению границ территории Украины и в поддержку террористических организаций «Л/ДНР». За свою антиукраинскую деятельность они получали денежное вознаграждение от российских кураторов.

Во время обысков по месту жительства администраторов сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения указаний от российских спецслужб. Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.