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Общественный транспорт столицы на новогодние праздники будет работать на 3 часа дольше. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

«Новый Год - возможность весело провести время с родными и близкими. В праздничные дни ни секунды не хочется тратить на простаивание в пробке или в ожидании транспорта. Именно поэтому мы продлеваем работу общественного транспорта на 3 часа и открываем проезд по улице Крещатик до окончания праздников как альтернативного пути проезда», – отметил он.

По словам Симонова, главные праздничные мероприятия будут проходить на Софийской и Контрактовой площади 19, 25 декабря, с 31 декабря на 1 января и 7 января.
ForUm

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