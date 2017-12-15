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В Дарницком районе Киева на улице Тростянецкой в результате провала грунта под проезжей частью перекрыто движение транспорта в две полосы и остановлено движение трамвая, сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

«Сегодня произошла авария на Новодарницком канализационном коллекторе, диаметр которого 2900 мм и глубина залегания - 10 м. В результате действия газовой коррозии несущая способность была утрачена и верх трубы разрушился и образовался провал земельного участка диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на углу улиц Горловского и Тростянецкой перекрыто движение транспорта в две полосы и остановлено движение трамвая № 8. На месте работает аварийная бригада.
ForUm

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