Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения, предусматривающий создание местной ассоциации «Киевская агломерация», сообщает пресс-служба Киевсковета.

«Соответствующий проект решения предусматривает обращение Киевсовета в местные советы близлежащих населенных пунктов о создании «Киевской агломерации». Ассоциация будет выступать платформой для обмена мнениями и выработки стратегических решений, направленных на повышение социально-экономического благосостояния всех жителей региона. Это крайне необходимо, ведь сегодня перед городом Киевом и прилегающими населенными пунктами возникает большое количество вызовов и проблем, которые могут быть решены только совместными усилиями», – отметили в Киевсовете.

Согласно проекту решения, исполнительный орган Киевсовета (КГГА) должен провести консультации по созданию ассоциации с городскими, сельскими и поселковыми председателями и секретарями местных советов населенных пунктов Киевской области.

Также предлагается направить местным советам городов Борисполь, Боярка, Бровары, Буча, Васильков, Вышгород, Вишневое, Ирпень, Обухов, Украинка, поселков Ворзель, Глеваха, Гостомель, Калиновка (Броварской район), Калиновка (Васильковский район), Коцюбинское, Козин, Чабаны, а также прилегающих к городу Киеву сел, обращение Киевского городского совета по объединению в ассоциации.

Проект решения должны рассмотреть депутаты на пленарном заседании Киевсовета.