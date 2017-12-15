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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что аннексированный Крым вернется в Украину после уничтожения России как единого государства. Об этом он сказал на чате в Главреде.

Чиновник считает, что с его стороны было бы безответственно называть какие-то сроки возвращения полуострова и прекращения войны на Донбассе.

«Думаю, Крым вернется в Украину после того, как РФ будет уничтожена как единое государственное образование», — отметил собеседник.

Напомним, ранее Тука заявлял, что «ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем ни Донбасс, ни Крым». 

 
ForUm

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