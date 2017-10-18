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Возвращение Крыма в состав Украины возможно только после уничтожения РФ как государства в существующем режиме. Такое мнение высказал в интервью УНН заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Я считаю, если пути возвращения контроля на Донбасс я вижу и понимаю, то пути возвращения Крыма, кроме уничтожения России как государства в существующем режиме, другого пути я сегодня не вижу», - сказал он.

По мнению Туки, принятие каких-либо законов по этому поводу является политиканством.  

«Когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что «преступная власть ничего не сделала для Крыма», извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым. Лишь только пошаговая компиляция действий. И документы, и повышение боеспособности войска, и повышение экономической и финансовой состоятельности Украины и усиление уровня общин, все это исключительно в компиляции, как пазлы друг к другу будут складываться, только таким путем мы вернем себе территорию», - считает замминистра. 
ForUm

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