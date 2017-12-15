Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки, передает РИА Новости.



Улюкаев уже взят под стражу, приговор он дослушивает в клетке.

Его также оштрафовали на 130 миллионов рублей. После освобождения он восемь лет не сможет занимать должности на госслужбе. Экс-министр назвал приговор несправедливым. Он отказался отвечать на вопрос о том, будет ли просить о помиловании.

Защита собирается обжаловать решение суда.

Прокуратура просила назначить десять лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей.

При вынесении приговора суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания.



Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, осужденным за коррупцию. По версии следствия, он требовал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет «Башнефти».

Доказательства вины базируются на показаниях генерала Олега Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности «Роснефти». По словам Феоктистова, от Сечина ему стало известно, что Улюкаев на форуме стран БРИКС в Индии вымогал взятку у главы компании.