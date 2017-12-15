Жители Днипра поддержали переименование проспекта Калинина на проспект героя Небесной сотни Сергея Нигояна. Соответствующее решение было принято на общественных слушаниях по переименованию проспекта, передает Радио Свобода.

Общественные слушания состоялись вечером 14 декабря в здании Новокайдацком райсовете.

Участники слушаний не поддержали предложение жительницы проспекта Элеоноры Кузнецовой о переименовании его на проспект Чечеловский, которая ссылалась на то, что это историческое название проспекта. По информации общественных активистов, собравшихся на слушаниях, в Днипре никогда не было проспекта под названием «Чечеловский», только улица.

За проспект Нигояна проголосовали более 150 участников собрания, 19 были против.

В июне 2017 в Днипре апелляционный административный суд отменил решение городского совета о переименовании проспекта Калинина на проспект Сергея Нигояна. По словам истца – жительницы проспекта Элеоноры Кузнецовой, рассмотрение дела в судах длилось более двух лет со времени переименования. Она заявила, что возмущение жителей вызвало не новое название проспекта, а несоблюдение процедуры при переименовании: оно, в частности, произошло без предварительных общественных слушаний.

В Днипровском горсовете признали, что при переименовании проспекта соответствующая процедура была не соблюдена. Как отметил руководитель юридического управления горсовета Артем Павлов, теперь процедуру предстоит пройти заново, в частности, провести общественные слушания.

В мэрии также сообщили, что подали кассационную жалобу на решение суда.

Уроженец села Березноватовка на Днепропетровщине Сергей Нигоян погиб от огнестрельного ранения в Киеве в ночь на 22 января 2014 во время Революции Достоинства. Он был первым из протестующих, погибшим в столице Украины во время Майдана.