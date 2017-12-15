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Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудником управления «К» Службы безопасности задержали при получении взятки арбитражного управляющего государственного Днепропетровского литейно-механического завода. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

«ГСУ ГПУ вместе с «К» СБУ задержали с поличным при получении 35 тыс. долл. арбитражного управляющего Государственного Днепропетровского литейно-механического завода», - написал он.

При этом Луценко указал на необходимость «массовой приватизации госпредприятий, которые являются основой коррупции в государстве».
ForUm

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