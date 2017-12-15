Вандалы осквернили ханукию на Подоле, сообщили ForUm’у в пресс-служба мэра Киева.

«Мне обидно, когда я вижу, как хулиганы портят наш город, который мы совместными усилиями развиваем и делаем по-настоящему европейским. На днях вандалы нарисовали на ханукальном светильнике, который к празднику Хануки был установлен на Подоле, свастику. Коммунальные службы очистили памятник. Но мы обращаемся к правоохранительным органам с тем, чтобы они разобрались в ситуации и привлекли к ответственности совершивших акт вандализма», - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что городская власть осуждает любые проявления вандализма, и призвал всех киевлян совместно защищать городское пространство от действий хулиганов и вандалов.

Ханукальный светильник – еврейский символ духовной стойкости и победы святости над нечистотой. Светильник традиционно зажигается в течение восьми дней праздника Ханука.