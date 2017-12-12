Президент Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки.

«Сегодня ваша община как неотъемлемая составляющая украинского общества борется за свободу, независимость и целостность Украины. Уверен, что наше единство, настойчивость и решимость на этом пути является залогом развития европейского будущего Украинского государства», - говорится в поздравлении Главы государства.

Порошенко пожелал иудеям радости, согласия и щедрой судьбы.

«Пусть свет Хануки даст каждому сил и уверенности преодолеть вызовы и испытания, которые стоят перед нашей страной», - пожелал Порошенко.

Сегодня, 12 декабря, иудеи всего мира начинают отмечать праздник Хануки. Оно начинается ежегодно 25-го числа еврейского месяца кислева и продолжается 8 дней. В этом году эти дни приходятся на период с вечера 12 декабря по 20 декабря 2017 г.

Ханука — это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, которое произошло при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

В Хануку у еврейских детей всегда каникулы, принято дарить им игрушки, деньги. Часто этот праздник называют детским.

Свечи зажигают в течение 8 дней Хануки, ежедневно добавляя по одной. Свечи устанавливают справа налево, а зажигают слева направо. Зажженные в начале вечера, незадолго до захода солнца, свечи должны гореть не менее 30 минут после наступления темноты. В пятницу их зажигают до субботних свечей. Светильник располагают напротив мезузы, при входе в комнату, где обычно собираются все члены семьи. Нельзя использовать свет ханукальных свечей для работы, чтения и т.д.

Также сохранился обычай выставлять на этот праздник ханукию в окне, чтобы прохожие могли ее видеть.

В течение восьми дней в синагогах читается молитва «Галель».

Издавна в этот праздник устраивают пышные застолья, которые сопровождаются традиционными песнями, специально сложенными в честь праздника, рассказывающие о чудесах Всевышнего, совершенных для предков.

Главным блюдом Хануки являются пончики из дрожжевого теста с разными начинками и латекс (наши деруны). Главный компонент этих блюд - растительное масло, на котором жарят всю еду, ведь праздник касается масла.

Масло и фитили, оставшиеся после Хануки, нужно сжечь.