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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов находится в штаб-квартире НАТО, где проведет переговоры с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе СНБО.

Программой визита предусмотрено участие Турчинова и Столтенберга в заседании комиссии Украина-НАТО, также секретарь СНБО выступит с докладом по вопросам безопасности ситуации на Востоке Европы и противодействию российской агрессии.

Запланирована также встреча секретаря СНБО Украины с начальником штаба Верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералом Маркусом Кнайпом.

Планируется также, что Турчинов посетит Многоцелевой центр управления операциями по урегулированию кризисов и Ситуационный центр штаб-квартиры НАТО.
ForUm

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