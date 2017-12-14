также в разделеОбщество
ДТП в Харькове: водителя Touareg оставили за решеткой еще на 2 месяца 14
13 декабря. Картина дня 43
В РФ перенесли суд по избранию меры пресечения Грибу 21
Суд обязал ГПУ возобновить расследование дела о стрельбе Пашинского 69
На Запорожье задержали банду, грабившую под видом полицейских 41
В ГПУ прокомментировали слухи об уходе Луценко 61
Корбан вернулся в Украину 153
Блогер: «Время строить» с Оксаной Марченко никого не оставит равнодушным 70
Суд продлил арест Зайцевой еще на 2 месяца 99
Суд разрешил Каськиву выезжать за границу 41
Скандальному Коцабе досталось от активиста в центре Киева 89
Зайцева признала вину в смертельном ДТП в Харькове 159
Турчинов прибыл в штаб-квартиру НАТО 39
«Укрзализныця» приостанавливает возврат билетов через интернет 45
Первую очередь «Охматдета» вводят в эксплуатацию 57
В убийстве девочки в Кропивницком подозревают ее мать 136
Пимахова в 2012 году оформила на мать квартиру за несколько миллионов 55
Полиция проверит, домогался ли Данилюк к подчиненной 107

Пассажирский самолет, на борту которого находились 22 пассажира и 3 члена экипажа, упал вблизи удаленного канадского поселения на севере канадской провинции Саскачеван.

Как сообщили в полиции Канады, присутствующие на борту получили травмы, но никто не погиб.

Самолет упал незадолго после взлета из аэропорта городка Фонд-дю-Лак на границе Саскачевана и Северо-западных территорий. Спасатели обнаружили его в километре от окончания взлетной полосы. О состоянии пострадавших сообщено не было, сообщает Укринформ.

Сейчас на месте катастрофы продолжаются спасательные работы, к которым присоединились также и военнослужащие из соседней авиабазы.

Причины инцидента пока остаются неизвестными, началось расследование.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги