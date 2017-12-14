Пассажирский самолет, на борту которого находились 22 пассажира и 3 члена экипажа, упал вблизи удаленного канадского поселения на севере канадской провинции Саскачеван.

Как сообщили в полиции Канады, присутствующие на борту получили травмы, но никто не погиб.

Самолет упал незадолго после взлета из аэропорта городка Фонд-дю-Лак на границе Саскачевана и Северо-западных территорий. Спасатели обнаружили его в километре от окончания взлетной полосы. О состоянии пострадавших сообщено не было, сообщает Укринформ.

Сейчас на месте катастрофы продолжаются спасательные работы, к которым присоединились также и военнослужащие из соседней авиабазы.

Причины инцидента пока остаются неизвестными, началось расследование.