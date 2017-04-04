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Национальный банк Украины с 5 апреля увеличил лимит продажи наличной валюты населению с 12 тысяч до 150 тысяч гривен, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Нацбанк ослабил временные валютные ограничения, смягчение которых не будет иметь дестабилизирующего влияния на ситуацию на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка.

«Реализовать очередные шаги по либерализации валютного регулирования позволяет благоприятная конъюнктура на внешних рынках и решение Международного валютного фонда о согласовании третьего пересмотра программы сотрудничества с Украиной и выделении четвертого транша финансирования», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, смягчается требование к обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте. Отныне юридические лица должны будут продавать не 65%, а 50% своих валютных поступлений. 

«В первую очередь, этот шаг направлен на дальнейшее содействие экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, которая впоследствии продается за границу. Это позволит уменьшить для таких предприятий курсовые риски и ускорить проведение внешнеторговых операций. В то же время это ослабление не приведет к сокращению предложения валюты на межбанковском рынке, ведь сегодня предприятия добровольно продают гораздо больше валютных поступлений, чем обязаны, - более 90%», – отметили в НБУ.

Также Национальный банк смягчил ограничения на продажу наличной иностранной валюты населению, которое стало уже менее действенной мерой стабилизации рынка из-за его длительного применения. 

«До сих пор население имело возможность покупать валюту на сумму не более 12 тыс. гривен в эквиваленте одному лицу в день. Отныне Национальный банк повысил эту максимальную сумму до 150 тыс. гривен, то есть до суммы, сверх которой финансовые операции с наличными подлежат обязательному финансовому мониторингу. Такой шаг поможет увеличить глубину и ликвидность официального наличного валютного рынка», –сказано в сообщении.

Соответствующие послабления утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 4 апреля 2017 № 30 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 №410». Изменения вступают в силу 5 апреля.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.
ForUm

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