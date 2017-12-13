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Комитет по миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, в котором содержится призыв к РФ прекратить всякую финансовую и военную поддержку боевиков в Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

В сообщении говорится, что комитет встревожен гуманитарной ситуацией, которая является следствием войны Донбассе и аннексии Крыма Российской Федерацией.

Приняв проект резолюции на основе доклада, подготовленного Эгидиюсом Варейкисом (Литва), комитет призвал все государства-члены «использовать свои совместные политические усилия, чтобы положить конец этому конфликту и страданиям гражданского населения».

В документе говорится, что все стороны должны «освобождать и обменивать всех военнопленных и людей, захваченных во время войны», уважать гражданский характер инфраструктуры и обеспечивать защиту гражданских лиц и их полный доступ к основным услугам, сообщает LIGA.net.

В принятом тексте также содержится призыв к российским властям прекратить всякую финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях, обеспечить соблюдение прав человека и безопасность всех людей, живущих в аннексированном Крыму, и обеспечить беспрепятственный доступ в Крым для международных организаций.

Украинским властям следует привести Уголовный кодекс в соответствие с положениями международного гуманитарного права, принять законодательство о действиях по гуманитарному разминированию и пересмотреть закон о гуманитарной помощи, чтобы облегчить процедуру доставки гуманитарной помощи пострадавшим от войны территориям, сказано в проекте резолюции.

Парламентская ассамблея обсудит документ на своем следующем пленарном заседании 22-26 января 2018 года.

 
ForUm

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