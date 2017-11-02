Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о введении безвизового режима с декабря 2017 года. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Уже в декабре вступит в силу нота об отмене виз для украинцев, которые планируют посетить ОАЭ», – отметил он.

По словам Порошенко, меморандум об отмене визовых требований был подписан по результатам его переговоров с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов и правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактум. «Это - очень хорошая новость для украинских туристов, ведь только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тыс. украинцев», – заявил он.

«Украинцы смогут свободно путешествовать еще по одной стране. И ценность украинского паспорта продолжает расти», – подытожил Президент.

Напомним, Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима.