Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда на Харьковщине почтили память жертв тоталитарного режима.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента, лидеры государств установили венки к Мемориалу и почтили минутой молчания память жертв тоталитаризма.

На территории Мемориала жертв тоталитарного режима расположено 75 братских могил (15 – польских и 60 – граждан бывшего СССР, которые стали жертвами НКВД в 1937-1938 годах) с чугунными католическими и православными крестами, «черная дорога» (могилы и дорога изложены базальтовым камнем), украинский и польский алтари, а также главная аллея с эпитафийными табличками с обеих сторон, которая связывает эти две части, с вмурованы на цоколях крестами ордена «Virtuti Militari» и орденом Сентябрьской кампании.

В частности, на территории Мемориала, расположенном в селе Пятихатки Харьковской области, похоронены останки польских офицеров из лагеря военнопленных в Старобельске, созданного 1 апреля 1940 (согласно приказу НКВД СССР от 22.03.1940 № 00350 «О разгрузке тюрем НКВД УССР и БССР», пленных польских офицеров из Старобельского лагеря направили в распоряжение УНКВД СССР по Харьковской области).

27 сентября 1998 в присутствии президентов Украины и Польши произошло вмуровывание учредительных актов и краеугольного камня под строительство Мемориала. Этот камень был освящен Святым отцом Иоанном Павлом II. Мемориал в Харьковской области был торжественно открыт и освящен 17 сентября 2000.