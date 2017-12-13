также в разделеПолитика
НАБУ проверит заявление Абромавичуса о кадровом давлении Ложкина 10
В ГПУ заявляют, что обнародовали не все улики против Саакашвили 14
ФСБ проверила заявления Собчак о Крыме 32
Посол США в РФ: Крым – это Украина 59
Медведчук о госбюджете-2018: Главная задача украинцев ― выжить 49
Пушков: Россия не будет возвращаться в ПАСЕ в 2018 году 63
Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины 82
Точно не олигархи и не Россия: Саакашвили рассказал, кто его финансирует 156
Трамп подписал оборонный бюджет США с $350 миллионами для Украины 51
Саакашвили уже не голодает 73
КИУ: Две партии могут избегать отчетности перед НАПК 78
В Кремле «с волнением» наблюдают за заявлениями Саакашвили 89
Евродепутаты призвали власти Украины прекратить преследования антикоррупционеров 45
ГПУ завершила расследование дела против Лавриновича 47
Грузия пока не получала ответ Украины относительно экстрадиции Саакашвили 57
Луценко пожаловался на давление в связи с делом Саакашвили 149
ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту дела Саакашвили 104
ГПУ обжалует решение суда отпустить Саакашвили 58

Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда на Харьковщине почтили память жертв тоталитарного режима.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента, лидеры государств установили венки к Мемориалу и почтили минутой молчания память жертв тоталитаризма.

На территории Мемориала жертв тоталитарного режима расположено 75 братских могил (15 – польских и 60 – граждан бывшего СССР, которые стали жертвами НКВД в 1937-1938 годах) с чугунными католическими и православными крестами, «черная дорога» (могилы и дорога изложены базальтовым камнем), украинский и польский алтари, а также главная аллея с эпитафийными табличками с обеих сторон, которая связывает эти две части, с вмурованы на цоколях крестами ордена «Virtuti Militari» и орденом Сентябрьской кампании.

В частности, на территории Мемориала, расположенном в селе Пятихатки Харьковской области, похоронены останки польских офицеров из лагеря военнопленных в Старобельске, созданного 1 апреля 1940 (согласно приказу НКВД СССР от 22.03.1940 № 00350 «О разгрузке тюрем НКВД УССР и БССР», пленных польских офицеров из Старобельского лагеря направили в распоряжение УНКВД СССР по Харьковской области).

27 сентября 1998 в присутствии президентов Украины и Польши произошло вмуровывание учредительных актов и краеугольного камня под строительство Мемориала. Этот камень был освящен Святым отцом Иоанном Павлом II. Мемориал в Харьковской области был торжественно открыт и освящен 17 сентября 2000.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги