На НСК «Олимпийский» представили логотипы и победные трофеи финалов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018.

Финальные матчи состоятся в Украине, напоминает пресс-служба НСК.

Кубок, который вручается за победу в Лиге чемпионов УЕФА, весит 7,5 кг, его высота составляет 73,5 сантиметра. Трофей создал бернский ювелир Юрг Штадельман. Вес кубка, который вручается победительницам Лиги чемпионов УЕФА среди женщин – 10 килограммов, а его высота – 60 сантиметров.

На логотипе изображен сам кубок на фоне силуэта НСК «Олимпийский», выполненного в синих и желтых тонах.