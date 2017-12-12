Россия прилагает усилия к дестабилизации Косово и других стран Балканского полуострова.

Об этом в интервью канадскому изданию The Canadian Press заявил президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи, передает Укринформ.

По его словам, действия РФ включают распространение ложных новостей, которые изображают Косово несостоявшимся государством.

Тачи подчеркнул, что Россия пытается подорвать общие для Косово и Западных государств ценности и институты, и Канада тоже находится в опасности. «Атакуя эти принципы и ценности, они нападают и на Канаду», - сказал президент.

Он добавил, что РФ постоянно блокирует попытки Косово получить признание в ООН и присоединиться к НАТО и ЕС, а задержки в присоединении страны к этим альянсам делают ее более уязвимой к российскому вмешательству.

«НАТО и ЕС не следует откладывать расширение и интеграцию Западных Балкан», - отметил Тачи.

Кроме этого, он призвал Канаду всерьез воспринимать угрозы России, высказанные после принятия канадским парламентом «акта Магнитского», который позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру.

«Сейчас постоянно следует оставаться осторожными и внимательными. Если кто-то считает, что сможет остановить это, то он ошибается. Они будут продолжать нападать на западные ценности», - подытожил президент Косово.

Как известно, российский адвокат Сергей Магнитский погиб в России 16 ноября 2009 года, находясь под арестом, после разоблачения коррупционных злодеяний высшего руководства государства. США еще в 2012 году ввели санкции против российских чиновников, подозреваемых в нарушении прав человека.

Впоследствии подобный закон принял Европарламент, Эстония и Великобритания. В октябре подобное законодательство, которое не ограничивалось Россией, а распространялось на нарушителей прав человека и коррупционеров по всему миру, вступило в силу и в Канаде.

В прошлом месяце Оттава уже объявила имена 30 россиян, 3 граждан Южного Судана и 19 венесуэльцев, имущество которых было заморожено, а им самим запрещен въезд в Канаду из-за причастности к нарушению прав человека в своих странах. Россия в ответ на это пообещала принять контрсанкции.