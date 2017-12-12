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Обвинительный акт в отношении экс-бойца батальона «Торнадо»  Ильи Холода по факту причинения им смертельных повреждений арестанту «Киевского следственного изолятора» в апреле текущего года направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установлено следствием, обвиняемый, находясь под стражей в следственном изоляторе в связи с приговором Оболонского районного суда Киева, которым он осужден к 9,5 годам лишения свободы, во время прогулки вступил в словесный конфликт с другим арестантом.

В ходе конфликта, имея значительное преимущество в физической силе, обвиняемый нанес 56-летнему мужчине тяжкие телесные повреждения, от которых последний скончался.

Таким образом своими действиями обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 121 УК Украины.

По результатам досудебного следствия обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
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