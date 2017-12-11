также в разделеПолитика
Саакашвили уверяет, что у него нет президентских амбиций 16
Суд отказался арестовывать Саакашвили 34
Аваков ездил в 2014 году в Крым, чтобы вернуть Януковича в Киев 37
Яценюк: Турчинов давал военным устное распоряжение применять оружие в Крыму 110
Депутаты Кнессета просят Украину признать Иерусалим столицей Израиля 62
Яценюк рассказал, когда последний раз говорил с Януковичем 51
Медведчук: Сюмар, Высоцкий, Павленко и Онуфрик должны понести уголовную ответственность за оказание незаконного давления на следствие 81
Саакашвили понравилось голодать 43
Яценюк: Янукович заключил более 50 соглашений в пользу России 71
Саакашвили готовы взять на поруки 10 нардепов 31
Саакашвили считает себя военнопленным 128
Рабинович: Украину способна возродить лишь новая национальная идея, а не деньги 60
Курченко прокомментировал обвинения Луценко в финансировании Саакашвили 216
Саакашвили привезли в суд 84
Посол: Начало «черным спискам» положила Украина 102
Дипломат: Польша вполне справится без Украины 83
Сарган: Письмо Саакашвили к украинцам – фейковое 78
Парубий: Никаких изменений в языковую статью закона об образовании не будет 77

В Оболонском районном суде города Киева, который рассматривает дело по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича, завершился допрос в качестве свидетеля обвинения министра внутренних дел Арсена Авакова.

Суд объявил перерыв до 10.00 13 декабря, сообщает УНИАН.

Планируется рассмотрение и исследование доказательств защиты по этому делу.


Напомним, на заседании в пятницу, 8 декабря, суд удовлетворил ходатайства стороны обвинения о допросе ряда высокопоставленных чиновников и политиков в качестве свидетелей. Так, среди тех, кто должен явиться в суд, кроме Авакова и Яценюка, есть президент Петр Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги