В Оболонском районном суде города Киева, который рассматривает дело по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича, завершился допрос в качестве свидетеля обвинения министра внутренних дел Арсена Авакова.

Суд объявил перерыв до 10.00 13 декабря, сообщает УНИАН.

Планируется рассмотрение и исследование доказательств защиты по этому делу.



Напомним, на заседании в пятницу, 8 декабря, суд удовлетворил ходатайства стороны обвинения о допросе ряда высокопоставленных чиновников и политиков в качестве свидетелей. Так, среди тех, кто должен явиться в суд, кроме Авакова и Яценюка, есть президент Петр Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.