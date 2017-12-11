«Динамо» (Киев) сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с греческим АЭК.

Церемония жеребьевки 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы сезона 2017/2018 годов состоялась в понедельник, 11 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, сообщили ForUm’у в пресс-службе ФФУ.

Киевское «Динамо» накануне жеребьевки оказалось в корзине с сеяными командами (12 победителей групп Лиги Европы и 4 лучших команды, занявшие третьи места в групповой фазе Лиги чемпионов). Напомним, «бело-синие» одержали четыре победы в шести встречах, заработав 13 очков в группе «B» и заняв итоговое первое место.

По регламенту соревнований, команды, игравшие вместе на групповом этапе, а также представители одной национальной ассоциации автоматически избегали встречи в 1/16 финала. Также, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины были разведены по разным парам.

Киевляне начнут свои выступления в плей-офф Лиги Европы с выездного матча: поединки 1/16 финала Лиги Европы состоятся 15 и 22 февраля 2018.