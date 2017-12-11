Одним из главных индикаторов экономического роста и обеспечения благосостояния людей станет увеличение минимальной зарплаты, а также доведение средней зарплаты по итогам 2018 году до 10 тыс. грн. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с региональными СМИ, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы закладываем на следующий год 3723 грн, это плюс 500 грн до нынешнего показателя. Далее будем смотреть, если экономика позволит - будем поднимать. Но еще один вопрос - довести среднюю зарплату в стране в 2018 году до 10 тыс. грн - при таком же курсе и ценах, как сегодня. Сегодня у нас 7400 грн. Думаю, к концу следующего года можем выйти на 10 тыс», – отметил он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет Министров поддержал его инициативу по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год.