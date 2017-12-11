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В Тернопольской области правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который украл трактор, чтобы почистить улицы села от снега. 
По данным пресс-службы облполиции, инцидент произошел в Великих Дедеркалах Шумского района.

Полицейские на месте происшествия застали водителя трактора Т-40 за рулем в нетрезвом состоянии. Горе-водитель признался, что транспортное средство он похитил.

Как выяснилось, трактор принадлежит Великодедеркаллвскому коммунальному хозяйству. Руководитель предприятия узнал вора, ведь тот раньше работал у них. Говорит, тот неплохой человек, когда трезвый.

Накануне кражи злоумышленник выпил. «Под градусом» решил сделать добро для односельчан – расчистить дороги от снега. Пошел в гараж коммунального хозяйства, забрал оттуда трактор и начал ездить по улицам.  

Злоумышленнику инкриминируют часть 2 статьи 289 УК. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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