Украинский государственный концерн «Укробронпром» по итогам 2016 года поднялся в рейтинге ТОП-100 мировых производителей оружия на 7 позиций - до 77 места, с показателем продаж на уровне 1,06 миллиарда долларов.



Об этом говорится в аналитическом материале Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI), сообщает УНИАН.

«Продажи оружия украинской компанией «Укроборонпром» выросли на 25,1% в 2016 году. Это произошло в основном из-за большого внутреннего спроса как результат продолжающегося конфликта на востоке Украины, вхождения производителя самолетов «Антонов» в состав компании, а также экспорта оружия», - говорится в сообщении.

При этом в исследовании отмечается, что мировые продажи оружия в 2016 году выросли на 1,9% по сравнению с 2015 годом и на 38% - по сравнению с 2002 годом. Среди ТОП-100 компаний-производителей доля США составляет 57,9%, России - 7,1%.