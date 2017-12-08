Президент Польши Анджей Дуда принял отставку главы правительства Шидло и ее кабинета и назначил вице-премьера и министра развития и финансов Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра Польши. Об этом сообщает Польское радио.

Теперь новый руководитель будет формировать правительство, ко времени его создания обязанности будет исполнять кабинет Шидло.

Согласно конституции, Моравецкий имеет 14 дней для представления состава своего правительства. После чего президент назначит новое правительство и примет присягу членов нового Совета министров. Впоследствии глава правительства должен представить перед парламентом программу правительства.

Напомним, глава правительства Польши Беата Шидло в четверг вечером подала в отставку.