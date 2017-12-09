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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, может быть отлучен от бокса из-за нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает Братство Кличко со ссылкой на  BoxingScene.

Слушания по делу «цыганского короля», связанные с его дисквалификацией британским антидопинговым агентством (UKAD), начнутся 11 декабря и могут продлиться несколько дней. Из-за проблем с UKAD Фьюри уже два года не выходил на ринг. В агентстве возлагают вину за затягивание дела на самого боксера, однако Фьюри это отрицает. Он  получил дисквалификацию от UKAD в 2016 году.


Британский боксер надеется вернуться на ринг в 2018 году, однако существует вероятность того, что он может получить четырехлетнюю дисквалификацию по итогам слушаний в UKAD.

Фьюри стал чемпионом мира в ноябре 2015 года, победив в титульном бою украинца Владимира Кличко единогласным решением судей по очкам. Впоследствии два боя-реванша сорвались – сначала из-за травмы британца, затем из-за психологических проблем и употребления наркотиков. Фьюри лишили всех чемпионских поясов. На данный момент титулом  IBF владеет Энтони Джошуа, пояс WBO недавно завоевал Джозеф Паркер, а пояс «регулярного» чемпиона WBA должны вскоре оспорить Шеннон Бриггс и Фрес Окендо.  

Фьюри объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года, однако в марте 2017 заявил о возвращении.
ForUm

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