Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри возобновит профессиональную карьеру после продолжительной паузы.
«Срочные новости. Возвращение 13 мая, ведется работа над соперником. Следите за новостями», — сообщается в Twitter спортсмена.
"Breaking news"— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 6 марта 2017 г.
Return of the MAC,
may 13th, working on an opponent more news to follow, @frankwarren_tv @btsport @boxnationtv
Фьюри стал чемпионом мира в ноябре 2015 года, победив в титульном бою украинца Владимира Кличко единогласным решением судей по очкам. Впоследствии два боя-реванша сорвались – сначала из-за травмы британца, затем из-за психологических проблем и употребления наркотиков. Фьюри лишили всех чемпионских поясов. На данный момент титулом IBF владеет Энтони Джошуа, пояс WBO недавно завоевал Джозеф Паркер, а пояс «регулярного» чемпиона WBA должны вскоре оспорить Шеннон Бриггс и Фрес Окендо.
Фьюри объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года.
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