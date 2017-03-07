Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри возобновит профессиональную карьеру после продолжительной паузы.

«Срочные новости. Возвращение 13 мая, ведется работа над соперником. Следите за новостями», — сообщается в Twitter спортсмена.





Фьюри стал чемпионом мира в ноябре 2015 года, победив в титульном бою украинца Владимира Кличко единогласным решением судей по очкам. Впоследствии два боя-реванша сорвались – сначала из-за травмы британца, затем из-за психологических проблем и употребления наркотиков. Фьюри лишили всех чемпионских поясов. На данный момент титулом IBF владеет Энтони Джошуа, пояс WBO недавно завоевал Джозеф Паркер, а пояс «регулярного» чемпиона WBA должны вскоре оспорить Шеннон Бриггс и Фрес Окендо.

Фьюри объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года.