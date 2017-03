Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри возобновит профессиональную карьеру после продолжительной паузы.

«Срочные новости. Возвращение 13 мая, ведется работа над соперником. Следите за новостями», — сообщается в Twitter спортсмена.

"Breaking news"

Return of the MAC,

may 13th, working on an opponent more news to follow, @frankwarren_tv @btsport @boxnationtv